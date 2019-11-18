Исследование: 24% россиян относятся к Путину с симпатией. Раньше их было больше

В 2019 году лишь 24% россиян рассказали, что с симпатией относятся к президенту России Владимиру Путину. В апреле 2017 года их было 32%, говорится в новом исследовании «Левада-центра».

Инфографика: Алексей Комаров / «Новая газета»

Меньше всего Путину симпатизировали в 2013 году: респондентов, ответивших утвердительно на этот вопрос, было 18%. Сегодня тех, кто не может сказать ничего хорошего о президенте стало в два раза больше по сравнению с 2017 годом, а число граждан, которые относятся к Путину с настороженностью и отвращением увеличилось на 2%. Ничего плохого не могут о нем сказать 30%, а 15% опрошенных настроены нейтрально или безразлично.

Респондентов, которые заявляли о восхищении главой государства, также стало меньше на 2%. Стоит отметить, что вместе с тем на 3% увеличилось количество людей, которые в целом одобряют деятельность Путина на его посту, их оказалось 70%. Выше всего этот рейтинг был в октябре 2014 года и составлял 85%.

В опросе «Левада-центра» приняли участие более 1600 человек, проживающих в городах и сельской местности в 50 регионах страны.