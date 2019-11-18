Фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова оставили в СИЗО до 14 декабря

Мосгорсуд оставил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова в СИЗО до 14 декабря, сообщают «МБХ медиа».

Таким образом, Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов о переводе Емельянова под домашний арест. Сегодня он лично не присутствовал в суде, с ним общались с помощью конференц-связи. Обвиняемый отметил, что это нарушает его праву на защиту, однако суд отказал ему в личном участии в процессе.

27-летнего Емельянова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК). По версии следствия, на несанкционированном митинге 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя».

Ранее Басманный суд Москвы отправил его на два месяца в СИЗО. Во время слушания дела суд отказался допросить некоторых свидетелей защиты. Он также проигнорировал тот факт, что Емельянов финансово обеспечивает 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку. Кроме того, мужчина страдает бронхиальной астмой.