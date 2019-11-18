Россия передала Украине корабли, задержанные в прошлом году в Керченском проливе

Россия передала Украине три корабля, задержанные из-за конфликта в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Украине вернули два малых бронированных катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В МИД отметили, что их передача стала возможна из-за того, что российская сторона завершила необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение в стране больше не требуется.

Накануне советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры по возвращению кораблей находятся на «завершающем этапе». До этого о планирующемся возврате двух катеров и буксира сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Напаомним, три украинских корабля были обстреляны и задержаны российской погранслужбой в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. По версии России, они пересекли границу незаконно — Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев говорил, что заявки были поданы, но их оставили без ответа. Члены экипажа вернулись на Украину в сентябре в ходе обмена осужденными между двумя странами.