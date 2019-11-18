Мосгорсуд посчитал законным отказ СК рассматривать заявление дизайнера, которому силовики сломали ногу перед митингом 27 июля

Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета рассматривать заявление о преступлении, поданное дизайнером Константином Коноваловым, которому силовики сломали ногу перед несогласованным митингом 27 июля. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Федор Сирош.

Коновалов также требовал признать незаконным отказ СК проводить доследственную проверку. Сирош уточнил, что в связи с решением Мосгорсуда планируется обращение в Европейский суд по правам человека. Помимо этого, после того, как Мосгорсуд изготовит мотивировочную часть решения, Коновалов и защитник, возможно, обжалуют его в кассации и Верховном суде.

Тверской суд Москвы в конце августа тоже признал законным отказ СК рассматривать заявление дизайнера. В самом ведомстве указывали, что обращение Коновалова «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».

Дизайнера задержали 27 июля, когда он совершал пробежку у мэрии Москвы. Это произошло за три часа до начала несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. У Коновалова диагностировали перелом ноги. В сентябре дизайнера оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).