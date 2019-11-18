Фигурант «московского дела» Павел Новиков полностью признал вину

Фигурант «московского дела» Павел Новиков во время заседания в Тверском суде Москвы полностью признал вину, передает корреспондент «Новой газеты».

Новиков обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции на акции 27 июля (ст. 318 УК). По версии обвинения, Новиков в Столешниковом переулке один раз ударил пластиковой бутылкой полицейского кинолога по голове и предплечью.

Заседание отложили из-за неявки потерпевшего полицейского и свидетелей обвинения до 2 декабря.

Новикова задержали в конце октября. Басманный суд Москвы арестовал его до 29 декабря. Следователь посчитал, что Новиков может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию. Его позицию в полном объеме поддержал прокурор. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Татьяна Молоканова отмечала, что заключение под стражу — чрезмерно строгая мера пресечения и просила избрать домашний арест для своего подзащитного.