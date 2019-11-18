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Более 270 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Фигурант «московского дела» Павел Новиков полностью признал вину

Общество

Андрей Каревкорреспондент судебного отдела

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Фигурант «московского дела» Павел Новиков во время заседания в Тверском суде Москвы полностью признал вину, передает корреспондент «Новой газеты». 

Новиков обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции на акции 27 июля (ст. 318 УК). По версии обвинения, Новиков в Столешниковом переулке один раз ударил пластиковой бутылкой полицейского кинолога по голове и предплечью. 

Заседание отложили из-за неявки потерпевшего полицейского и свидетелей обвинения до 2 декабря. 

Новикова задержали в конце октября. Басманный суд Москвы арестовал его до 29 декабря. Следователь посчитал, что Новиков может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию. Его позицию в полном объеме поддержал прокурор. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Татьяна Молоканова отмечала, что заключение под стражу — чрезмерно строгая мера пресечения и просила избрать домашний арест для своего подзащитного.

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Теги:
«московское дело», суды, em

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