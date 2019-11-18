Кадыров объяснил свои угрозы критикам Чечни особенностями местной «этики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его слова об угрозах критикам республики не стоит воспринимать буквально, так как они объясняются местной этикой и соответствуют обычаям. Об этом он заявил во время посещения строящегося исламского центра в Грозном, сообщает издание «Кавказский узел».

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву». Когда ты говоришь, делают прямой перевод…«Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — цитирует издание главу республики.

Он отметил, что сейчас неверной трактовкой его слов занимаются провокаторы. Кадыров также пояснил, что кровная месть призвана предотвратить убийства. «Все, чтобы наладить согласие между людьми», — отметил он.

Ранее «Русская служба Би-би-си» опубликовала видео с переводом заявления Кадырова во время совещания в правительстве Чечни, в ходе которого глава республики сообщил о необходимости запугивать, сажать и убивать тех, кто способен «оскорбить честь» своими негативными материалами и комментариями в интернете о Чечне. В пресс-службе Кадырова позже заявили, что перевод не очень точный и глава Чечни выразился мягче.