Депутат Госдумы решил отозвать законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах

Депутат-единоросс Антон Горелкин решил отозвать из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах. Об этом сообщает Интерфакс.

Горелкин решил доработать законопроект с учетом позиции правительства. Под значимым информационным ресурсом он предлагал понимать сайт или программу, дающую возможность бизнесменам собирать данные о российских пользователях. Законопроект предусматривает, что владельцем такого ресурса может только российское юрлицо или россиянин, а доля иностранного участия в нем не должна превышать 20% голосующих акций.

Правительство поддержало инициативу депутата, но с условием повышения планки для иностранного участия до уровня 50% минус одна акция. Горелкин решил доработать законопроект с учетом пожеланий правительства. В разговоре с The Bell он выразил уверенность, что в конце концов законопроект будет принят.

В компании «Яндекс» сообщили РИА Новости, что поддерживают решение Горелкина об отзыве законопроекта. «Его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — считают в компании.

Ранее совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. Его предложили наделить рядом управленческих функций. Изменения должны быть одобрены на специальном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря.

Документ внесли в Госдуму в конце июля. Он предполагает, что если правило об иностранном владении будет нарушено ресурсом, то его рекламу в России запретят. К таким компаниям отнесли, в частности, «Яндекс». Его акции после критики законопроекта правительством подорожали на 8%, а в октябре, на фоне обсуждения, упали на 20%.