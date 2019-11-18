Роскомнадзор временно лишил аккредитации экспертов, нашедших сатанизм в творчестве Егора Крида

Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида и нашедших в его творчестве сатанизм. Об этом говорится на сайте ведомства.

Оно решило, что экспертиза не соответствует требованиям к комплексному анализу информационной продукции. Всего приказом приостанавливается действие аттестатов об аккредитации трех экспертов: Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой. По истечении 120 дней будет решаться вопрос об окончательном лишении их аккредитации.

В ведомстве добавили, что Роскомнадзор проводит аккредитацию экспертов и организаций, после которой они самостоятельно работают по заказам сторонних организаций. Их работу оплачивает заказчик, но ведомство обязано публиковать результаты экспертиз на своем сайте.

Экспертиза появилась на сайте Роскомнадзора в конце октября. «Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», – утверждалось в документе. Позже ведомство объяснило, что не участвует в назначении, проведении и подготовке заключения экспертизы, а на следующий день ее удалили с сайта.