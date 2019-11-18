В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента

В Тбилиси начался разгон митингующих, выступающих за принятие конституционной реформы в Грузии. Об этом сообщает телеканал Mtavari, который ведет прямую трансляцию с улиц города.

До этого полиция дала участникам протеста полчаса, чтобы разойтись, однако активисты отказались покидать площадь у парламента. Сейчас спецназ теснит протестующих, сносит палатки и выборочно задерживает людей, требуя разблокировать входы в парламент. Также полиция пустила в ход водометы.

Фото: РИА Новости

Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент отклонил поправки в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему. Это было одним из главным требований участников июньских протестов — с этим тогда соглашался и глава правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили.

Позже на Руставели установили палатки, а 15 и 17 ноября на акции протеста вышли несколько тысяч человек. Организатором митинга 17 ноября выступила «Объединенная оппозиция», куда входят все значимые силы страны, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное Движение» Михаила Саакашвили.