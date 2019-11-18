Российские студенты потребовали от генпрокурора закрыть дело «Нового величия»

Студенты и аспиранты российских вузов обратились к генпрокурору России Юрию Чайке и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с требованием закрыть дело «Нового величия». Они обозначили его в открытом письме, подписать которое могут и выпускники.

Студенты просят немедленно закрыть дело, освободить и реабилитировать его фигурантов, а также наказать провокатора, возможно связанного с силовиками и внедренного для фабрикации уголовного дела.

«Мы убеждены, что мечты об абстрактном лучшем будущем и юношеское увлечение политикой, происходящее из естественного желания сделать мир вокруг хоть чуточку лучше, не могут быть трактованы как подготовка к свержению режима и вообще не содержат в себе состава преступления», — говорится в обращении.

В офисе «Открытой России» будет также организован сбор поручительств.

Дело «Нового величия» возбудили в марте 2018 года против группы из десяти молодых людей, которых обвинили в создании экстремистского сообщества и намерении совершить государственный переворот.

С тех пор четверо из них — Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев — остаются в СИЗО, а еще двое — Анна Павликова и Мария Дубовик — находятся под домашним арестом. Защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Данилов» был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.