Студенты и сотрудники МГУ потребовали вернуть выборы ректора

Студенты и сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета. Его опубликовала Инициативная группа МГУ.

На данный момент письмо подписали 53 человека, среди них есть и выпускники вуза. Оно адресовано «всем ветвям законодательной, исполнительной власти и гражданскому обществу». Авторы письма отмечают, что после потери автономии на факультетах МГУ не могут избирать деканов, а финансами вуза распоряжается ректорат.

«Научные сотрудники продолжают работать на нищенских по сравнению с мировыми ставках, а гранты принуждают зачислять в зарплату, чтобы отчитаться о выполнении "майских" указов. Закупок оборудования по российскому законодательству приходится ждать месяцами, – говорится в нем.

Полученные благодаря особому статусу привилегии – собственные стандарты обучения, дипломы и право присуждать собственные ученые степени – оказались "красивым фантиком"».

Авторы письма отметили, что сотрудники и студенты МГУ не могут сами вернуть автономию университета, так как у них нет «любой представительской власти в стране».

Ранее комитет по образованию и науке рекомендовал Госдуме поддержать во втором чтении законопроект, который в случае принятия позволит президенту неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для этой должности возраста, сообщал ТАСС. Сейчас он составляет 65 лет.

Выборы ректоров в МГУ и СПбГУ отменили в 2009 году. Тогда был принят закон, согласно которому президент мог назначать глав этих университетов на два срока после достижения предельного возраста. Шестой срок Виктора Садовничего как ректора МГУ заканчивается в декабре этого года.