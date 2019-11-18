Освобожденной из американской тюрьмы Марии Бутиной предложили работу в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил освобожденной из американской тюрьмы россиянке Марии Бутиной работу в Госдуме. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

«Мне стало известно, что вам поступило предложение от Леонида Эдуардовича Слуцкого прийти работать в Госдуму, в комитет вместе с ним», — рассказала она на встрече с Бутиной, отметив, что это очень хорошее предложение. Она также выразила уверенность, что Бутина найдет с ним «новые, интересные формы работы».

Бывшую помощницу сенатора Александра Торшина Марию Бутину недавно депортировали из тюрьмы во Флориде в Россию. В прошлом году ее задержали в США за то, что она работала иностранным агентом, не зарегистрировавшись в Минюсте. Ей вменяли в вину то, что она занималась конспиративной деятельностью как агент российского чиновника и использовала личные связи с гражданином США, который имел влияние на политику страны. В страну она въехала по студенческой визе.

В результате ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы, однако после того, как Бутина согласилась сотрудничать с прокуратурой, ей засчитали время, проведенное под стражей, и уменьшили срок на 15% за примерное поведение.