Обвинение попросило приговорить к пожизненному заключению четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро

Прокуратура попросила приговорить к пожизненному заключению четырех фигурантов дела о теракте в петербургском метро, который произошел в 2017 году. Об этом сообщает «Медиазона».

Пожизненное заключение и по 1 млн рублей штрафа она попросила для Аброра и Акрама Азимовых, а также для Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых. Содику Ортикову запросили 28 лет колонии строгого режима и такой же штраф, Махаммадюсуфу Мирзаалимову — 27 лет колонии строгого режима со штрафом. К этому же сроку попросили приговорить Аъзамжона Махмудова, Сейфуллу Хакимова, Бахрому Эргашева и Дилмуроду Муидинова.

«Оценивая доказательства, представленные в ходе судебного следствия, обвинение считает вину фигурантов дела доказанной», — заявила прокурор Надежда Тихонова во время выездного заседания Московского окружного военного суда в Петербурге (цитата по Интерфаксу).

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в поезде между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт». В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, около 70 пострадали.

Фигурантами дела являются 11 человек. По версии следствия, не позднее 2013 года они организовали группировку в Сирии — ее создателем был уроженец Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров.

Для теракта в Петербурге они изготовили три взрывных устройства, из которых в итоге сработало только одно — то, которое пронес с собой смертник Акбаржон Джалилов. Другую бомбу Джалилов разместил на платформе станции «Площадь Восстания», но она не сработала дистанционно. Третье должны были пронести его сообщники, однако их успели задержать.