СМИ: замглавы ФСИН подал в отставку. Ранее он рассказал о «стыде» за происходящее в колониях

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщили РБК и Daily Storm со ссылкой на источники.

«У нас нет такой информации, — заявили «Новой газете» в пресс-службе ФСИН. — Если у вас есть какие-то вопросы — пишите свои запросы».

Источники Daily Storm связывают отставку Максименко с приходом нового главы ФСИН Александра Калашникова. Его назначили на должность в октябре.

Ранее Максименко заявил «Говорит Москва», что больше не будет лично давать комментариев СМИ. «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. <…> А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит», — объяснял он свое решение.

Максименко стал замглавы ФСИН в 2016 году. До этого, в 2014-2016 годах, он занимал должность начальника управления трудовой адаптации осужденных ведомства.