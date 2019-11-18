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СМИ: замглавы ФСИН подал в отставку. Ранее он рассказал о «стыде» за происходящее в колониях

Общество

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Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщили РБК и Daily Storm со ссылкой на источники. 

«У нас нет такой информации, — заявили «Новой газете» в пресс-службе ФСИН. — Если у вас есть какие-то вопросы — пишите свои запросы». 

Источники Daily Storm связывают отставку Максименко с приходом нового главы ФСИН Александра Калашникова. Его назначили на должность в октябре. 

Ранее Максименко заявил «Говорит Москва», что больше не будет лично давать комментариев СМИ. «Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. <…> А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит», — объяснял он свое решение. 

Максименко стал замглавы ФСИН в 2016 году. До этого, в 2014-2016 годах, он занимал должность начальника управления трудовой адаптации осужденных ведомства. 

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Теги:
сми, отставка, максименко, фсин, em

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