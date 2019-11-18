Акции «Яндекса» выросли на 10% из-за сообщений об изменении структуры компании

Акции компании Yandex N.V., головной компании группы «Яндекс», выросли на американской бирже NASDAQ более чем на 9%, следует из ее данных.

На 10:12 по нью-йоркскому времени (18:12 мск) стоимость акции «Яндекса» достигла 39,77 доллара США. На открытии торгов ее цена составляла 38,14 доллара.

Акции «Яндекса» выросли и на Московской бирже, рост составил почти 12%. Стоимость акции составила около 2540 рублей.

Сегодня совет директоров «Яндекса» решил создать специальный Фонд общественных интересов, которому передадут часть управленческих функций. В частности, ему отойдет «золотая акция» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк: ее владелец может блокировать консолидацию 25% акций и более в одних руках. На голосование акционеров предложение вынесут 20 декабря.

Позже депутат Антон Горелкин отозвал свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах для доработки с учетом позиции правительства. Документ предусматривал, что владельцем ресурса может только российское юрлицо или россиянин, а доля иностранного участия в нем не должна превышать 20% голосующих акций. Правительство поддержало инициативу депутата, но с условием повышения планки до уровня 50% минус одна акция.