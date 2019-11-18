После избиения экоактивистов охранниками на Шиесе возбудили два дела

В Архангельской области возбудили два уголовных дела из-за избиения экоактивистов сотрудниками компании, которая охраняет площадку на станции Шиес, где власти планируют построить мусорный полигон. Об этом сообщили «Новой газете» активисты.

Речь идет о нападениях на активистов 6 августа и 12 октября. Летом одному из пострадавших, Антону Стрельникову, сотрудник охранного предприятия сломал нос, после того, как он заступился за девушку, которую сотрудник ЧОП толкнул в болото. По словам активиста, охранник сам развязал потасовку и несколько раз ударил его по лицу, в результате чего Стрельников получил сотрясение мозга.

Первое дело возбудили по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (ст.112 УК), квалификация второго пока что неизвестна. Во время второго инцидента четыре охранника напали на лагерь экоактивистов на посту «Костер», избили их и украли рацию.

На Шиесе планируют построить самую большую свалку в Европе, где планируется закапывать привезенный из Москвы мусор. Местные жители уже больше года проводят акции против этого строительства. В конце октября Росгвардия заблокировала пост защитников Шиеса у переправы через реку Вычегду. Согласно результатам опросов, 98% жителей Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона.