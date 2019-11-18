Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 270 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Тюменская прокуратура проверит жизненные условия верблюда Кеши, которого в мороз содержат на улице

Общество

Юлия БаталоваНовая газета

 

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверит условия содержания калмыцкого верблюда Кеши, которого хозяева содержат на морозе. Проверку проведут вместе с органами ветеринарного контроля, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как писала «Новая газета», верблюд Кеша, прибывший в Тюмень семь лет назад вынужден жить зимой на улице, прикованный цепью. При этом калмыцкие верблюды не привычны к холодам Западной Сибири, где в эти дни температура находится на отметке -20°С.

У верблюда выпала значительная часть шерсти, а также опустился один из жировых горбов. Известно, что хозяева верблюда используют его для катания детей у тюменского цирка.

Теги:
животные, тюмень, урал

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera