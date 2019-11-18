В Красноярском крае отстранили сотрудника колонии, обвиненного в издевательствах над заключенным

Управление ФСИН по Красноярского краю отстранило от работы начальника отдела уголовного розыска ИК-17 Сергея Слепцова, которого обвинили в издевательствах над заключенным. Об этом пресс-служба ведомства рассказала телеканалу «ТВК».

Для дальнейшей проверки материалы служебного расследования ФСИН передали в Следственный комитет. Его начали после того, как в начале ноября красноярские издания «ТВК» и NGS24 опубликовали видео, на котором человек в форме отправляет осужденного убирать территорию, угрожает ему изнасилованием за отказ, а после хватает и склоняет головой к унитазу.

«Сейчас построю весь отряд и скажу: "Мужики, в жопу *** [изнасилуйте] его, это он сказал". Кому поверят?», — говорит мужчина на видео. Издания утверждали, что запись была сделана «3-5 лет назад», а на ролике был именно Слепцов: похожий на него мужчина давал ранее интервью на YouTube-канале красноярского управления ведомства.

Слепцов уже проходит свидетелем по другому делу о превышении полномочий в колонии, отмечает NGS24: по словам другого осужденного, в августе глава угрозыска ИК-17 вместе с подчиненными потребовал у него признаться в даче взятки начальнику ИК-27 за досрочное освобождение и угрожал помещением в ШИЗО за отказ. После этого заключенного госпитализировали с многочисленными ушибами.