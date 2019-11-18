В Дагестане с обысками пришли к брату журналиста Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма

В Дагестане полицейские пришли с обыском к Гаджи Гаджиеву — брату обвиняемого в финансировании терроризма журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджива, сообщила редакция в своем телеграм-канале. В начале октября с обысками по делу Гаджиева приходили в офис самой газеты.

Согласно постановлению об осмотре, следственные действия были санкционированы судом по делу, которое никак не относится к Гаджиевым: по нему проходят двое дагестанских полицейских, которых обвиняют в избиении задержанного за сбыт наркотиков. По мнению адвоката Ахмеда Ахмедова, это формальный повод для осмотра дома.

Гаджиева вместе с еще девятью фигурантами дела задержали в середине июня. В обвинении утверждается, что журналист в 2011-2019 годах писал заметки о фонде местного проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). С его помощью, по версии ведомства, удалось собрать не менее 6 миллионов рублей. Гаджиев отрицает вину, другие фигуранты дела рассказывали о пытках.