СМИ узнали о смене главы УВД по московскому метро после стрельбы полицейского по коллегам
Главу управления внутренних дел на московском метрополитене генерала-майора Николая Савченко отправили в отставку, сообщил источник ТАСС. Телеграм-канал «Опер слил» утверждает, что его обязанности будет исполнять полковник Шамиль Сибанов.
Собеседник ТАСС связал отставку со стрельбой в середине сентября на станции московского метро «Рязанский проспект»: тогда полицейский убил своего коллегу, еще одного госпитализировали с ранениями. При этом, по данным Интерфакса и РЕН ТВ, Савченко написал рапорт для выхода на пенсию.
Подчиненный Савченко Алексей Смирнов 16 сентября открыл у «Рязанского проспекта» огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, которые собирались его задержать по подозрению во взятке. По версии следствия, Смирнов собирался получить от мигранта из Кыргызстана 2 тысячи рублей в пачке бумажных платочков, как он уже делал ранее. В суде полицейский заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на то, чтобы принять взятку. На время расследования Смирнова поместили в СИЗО.
Старший прапорщик Алексей Смирнов, расстрелявший коллег в московском метро, вымогал взятки у иностранцев. Они передавали ему купюры, спрятав их в пачки с одноразовыми бумажными платочками, а не сигарет, как предполагалось ранее. pic.twitter.com/pq2F8cuSAN— Коммерсантъ (@kommersant) September 20, 2019