СМИ узнали о смене главы УВД по московскому метро после стрельбы полицейского по коллегам

Главу управления внутренних дел на московском метрополитене генерала-майора Николая Савченко отправили в отставку, сообщил источник ТАСС. Телеграм-канал «Опер слил» утверждает, что его обязанности будет исполнять полковник Шамиль Сибанов.

Собеседник ТАСС связал отставку со стрельбой в середине сентября на станции московского метро «Рязанский проспект»: тогда полицейский убил своего коллегу, еще одного госпитализировали с ранениями. При этом, по данным Интерфакса и РЕН ТВ, Савченко написал рапорт для выхода на пенсию.

Подчиненный Савченко Алексей Смирнов 16 сентября открыл у «Рязанского проспекта» огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, которые собирались его задержать по подозрению во взятке. По версии следствия, Смирнов собирался получить от мигранта из Кыргызстана 2 тысячи рублей в пачке бумажных платочков, как он уже делал ранее. В суде полицейский заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на то, чтобы принять взятку. На время расследования Смирнова поместили в СИЗО.