Прокуратура Москвы перенаправила жалобу на заместительницу Собянина Сергунину ее коллеге

Прокуратура Москвы перенаправила жалобу на Наталью Сергунину — первого заместителя мэра Сергея Собянина — ее коллеге в правительстве города. У родственников чиновницы Фонд борьбы с коррупцией летом находил имущество на 6,5 миллиардов рублей.

Согласно ответу, который получила депутат Мосгордумы Елена Шувалова — она требовала у надзорного ведомства проверить информацию из расследования — жалобу направили заместителю Собянина и главе департамента региональной безопасности Александру Горбенко.

По мнению Шуваловой, прокуратура таким образом в нарушение действующего законодательства отказалась от проверки. «Этот ответ можно рассматривать как отказ, причем в издевательской форме, как я считаю. Этот ответ — насмехательство, один покрывает другого», — отметила она в разговоре с «МБХ медиа».

В расследовании ФБК утверждалось, что семья Сергуниной через офшоры владеет зданиями, которые столичный департамент имущества, где работала Сергунина, продал им «за бесценок». Заместительницей Собянина она стала в сентябре прошлого года и, по данным СМИ, курировала выборы в Мосгордуму, ставшие скандальными из-за недопуска нескольких десятков независимых кандидатов.