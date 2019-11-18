Покинувший страну из-за уголовного дела акционист Древарх Просветленный обратился к защитникам Шиеса

Архангельский акционист Андрей Христофоров, известный под именем Древарх Просветленный, опубликовал видеообращение к находящимся на станции Шиес, где строится полигон для московского мусора. В сентябре сам он покинул страну из-за уголовного преследования.

Древарх призвал их не поддаваться на провокации и не допускать присутствия в лагере экозащитников радикальных националистов. Таким образом Древарх отреагировал на публикацию «Новой газеты», посвященную попытке внедрить в среду активистов бывших сторонников ныне запрещенной в России экстремистской организации «Рубеж Севера».

«Мы уже победили вас — потому что победили вас в себе», — обращается Древарх к тем, кто призывает мирный протест сменить на силовое противостояние со строителями. Также на странице Христофорова в соцсети опубликовано развернутое письменное обращение к сторонникам, в котором «Человек-Дерево» предупреждает активистов об опасности единения с силами, чуждыми принципам защиты прав человека, и готовыми толкнуть активистов «под дубинки ОМОНа».

Напомним, Андрей Христофоров покинул Россию из-за уголовного дела после того, как ему предъявили обвинение в нападении на полицейского (ст. 318 УК). Защита настаивает, что это полиция необоснованно применила силу при задержании. Христофоров был активным участником протестов на Шиесе, а также экологических протестов в Подмосковье.