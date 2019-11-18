«Нам бежать некуда»: жена арестованного за твит о судье Евгения Ерзунова заявила о его невиновности

Жительница подмосковного Ногинска Карина Ерзунова заверила, что ее муж Евгений не собирался всерьез преследовать судью Алексея Криворучко, вынесшего приговор по «московскому делу». На прошлой неделе мужчину арестовали из-за твита «судья, ходи оглядывайся, скоро тебе смерть».

О задержании Ерзунова Следственный комитет объявил днем 13 ноября: согласно пресс-релизу ведомства его задержали в аэропорту Внуково – следователь в суде настаивал, что он собирался скрыться после того, как другой фигурант дела, его знакомый Сергей Половец, назвал его имя на допросе. Половца впоследствии отпустили под подписку, другого обвиняемого из Удмуртии также отправили в московское СИЗО.

«Женя на это неспособен. Я даже сразу и не поняла, в чем его обвиняют: просто какой-то нелепый комментарий. Еще на самом деле не доказано, что он кому-то угрожал, потому что Женя безобидный человек», – рассказала она в опубликованном в инстаграме видеообращении.

Карина Ерзунова также уточнила, что силовики ворвались к ним в номер отеля у Внуково около 3 часов ночи – в тот день они собирались вылететь в Рим для туристической поездки. «Утверждают, что мы хотели сбежать из страны. Нам бежать некуда: мы совершенно не богатые люди какие-то, у нас тут семья, родные», – отметила она.