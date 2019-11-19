Суд отказался перевести под домашний арест бывшего следователя на последней стадии рака

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-следователя Следственного комитета Сергея Дубинского, который просил о переводе под домашний арест из-за последней стадии рака, сообщает РБК.

Дубинского задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) в ноябре прошлого года — тогда у него была первая стадия рака, от которого он лечился. После того, как он попал с СИЗО, его состояние сильно ухудшилось: сейчас он не может самостоятельно ходить из-за разрушения суставов в результате болезни, у него также диагностировали глаукому обоих глаз.

Несмотря на это суд отказался изменить Дубинскому меру пресечения. Отказ суда в переводе под домашний арест обвиняемый связывает с «упертостью» следователя Сергея Чернышова, который ведет его дело. Кроме того, по словам Дубинского, он признал вину под его давлением из-за болезни.

«[Чернышов] пришел и сказал: ты же видишь, что тебе надо лечиться, у тебя болезнь, ты иначе потеряешь две ноги, признавай вину. И я признал. Восемь месяцев он ко мне, бывшему коллеге, не приходил. И я решил все рассказать по существу, как было», — сказал Дубинский на суде, заявив, что передача денег была провокацией.

По версии следствия, Дубинский получил взятку в 5 млн рублей вместе с еще одним следователем — Андреем Триневым — в обмен на снятие ареста с части активов фигурантов дела о хищениях из банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева.