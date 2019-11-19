В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за обучение в «лагерях» для подготовки организаторов протестных акций

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ввести уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в финансируемых из-за рубежа «лагерях», в которых обучают проведению акций протестов. О этом пишет «Коммерсант». Законопроект внесут в Госдуму в 2020 году.

«Комиссия приняла решение разобраться в ситуации и подготовить соответствующий законопроект», — заявил депутат Андрей Исаев, добавив, что законопроект требует тщательной проработки, а сроки лишения свободы «должны быть связаны с последствиями несанкционированного митинга: гибель людей, масштаб причиненного ущерба».

Точный список организаций, которые, по мнению депутатов, занимаются подготовкой участников протестных акций, не разглашается. По данным источника газеты, такие НКО помимо в Москвы и Петербурга, находятся в Екатеринбурге, Крыму, Калининграде, Омске и ряде регионов Северного Кавказа.

Входящий в комиссию депутат Адальби Шхагошев пояснил, что «лагеря» бывают также «виртуальными» — «концентрация протестных мыслей в соцсетях, не имеющая географического обозначения».

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев заявил, что более 50 иностранных юридических и физических лиц пытались повлиять на внутреннюю политику в 19 регионах страны.

«Какой интерес у иностранных юридических лиц — это конечно, попытка создания так называемых баз или лагерей по подготовке лидеров незаконных протестных акций», — сказал он, пояснив, что попытки «создать такие лагеря, где бы могли подготовить модераторов, организаторов, пособников, наблюдателей» для незаконных протестных акций, продолжаются.