В Благовещенске арестовали охранника по делу о стрельбе в колледже

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца сотрудника ЧОП «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял колледж в Благовещенске, где произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Ермолов допустил в здание учебного заведения 19-летнего вооруженного учащегося, из-за чего теперь его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

На прошлом заседании, на котором рассмотрение меры пресечения было отложено на 72 часа, выяснилось, что у Ермолова есть непогашенная судимость за особо тяжкое преступление. О какой статье идет речь, не уточняется.

«Я сделал все, что от меня зависело, в тот день, когда все это произошло. То есть я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, и то я ходил под подпиской до суда. А тут за что меня „закрывать“, я не понимаю. Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», — сказал Ермолов на заседании.

Ранее суд арестовал гендиректора «Сириус-А» Сергея Андрющенко по той же статье, что и Ермолова (ч. 3 ст. 238 УК). Андрющенко обвиняют в том, что он допустил к охране здания колледжа гражданина, не имевшего соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Стрельба в благовещенском колледже произошла 14 ноября, в результате нее один человек и сам нападавший погибли, еще трое пострадали. Студент Даниил Засорин стрелял из охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на него. Впоследствии юноша, совершивший нападение, покончил с собой. Cемьям погибшего и пострадавших планируют выплатить по 2,5 млн рублей.