МВД сообщило о ликвидации крупнейшей в стране нарколаборатории

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую в стране подпольную лабораторию по производству синтетических наркотических средств, которые сбывали через интернет-магазин в даркнете. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, лаборатория, которая располагалась в Серпуховском районе Подмосковья в помещениях бывшего фермерского хозяйства, производила за месяц около 1,5 тонн наркотиков.

«В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что удалось остановить 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан и Бурятию, Хабаровский и Приморский края, а также ликвидировать розничные сети сбыта в четырех регионах.

Кроме того, были арестованы двое химиков-технологов и курьер-закладчик — все они граждане Украины, а также возможный организатор. Отмечается, что возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (5 ст. 228.1 УК).