Минюст предложил дать судебным приставам доступ к детализации звонков

Минюст предложил обязать бюро кредитных историй предоставлять судебным приставам необходимую информацию о россиянах, а операторов связи — детализацию переговоров и сообщения абонентов. На карточку законопроекта обратили внимание РБК и «Коммерсант».

Согласно пояснительной записке, это необходимо для контроля за работой коллекторов: самым распространенным их нарушением являются слишком частые звонки должникам, однако операторы связи отказываются раскрывать данные об этом.

Сейчас БКИ могут передавать приставам титульную и основную части кредитного отчета, где содержатся данные о сумме и виде задолженности, сроках погашения, проведенных платежах и наличии залогов. Поправки дадут им доступ и к дополнительной части — об организации-кредиторе и покупателе просроченного долга.

У приставов нет сложностей с доступом к данным сотовых операторов, а поправки только ускорят их работу, считают опрошенные РБК эксперты. При этом в начале ноября Верховный суд признал незаконным поступившее от кубанских приставов оператору связи «ТрансТелеКом» (структура РЖД) требование без санкции суда раскрыть детализацию звонков. Представитель ТТК заявил, что даже после принятия законопроекта приставам все равно потребуется разрешение суда для раскрытия тайны связи — его получение занимает несколько месяцев.