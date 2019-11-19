В Екатеринбурге оштрафовали пенсионера, замахнувшегося на полицейского плакатом

Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Вадима Панкратова, который на майской акции против строительства храма в сквере в центре города замахнулся на полицейского плакатом. Обвинение требовало для него полгода условного срока.

Согласно материалам дела, в первую ночь протестов в сквере, 13 мая, Панкратов, «пытаясь воспрепятствовать» работе сотрудника полиции, отхлестал подполковника Антона Трошина «из мести» «предметом, похожим на плакат», «не менее восьми раз» (ч. 1 ст. 318 УК).

По словам самого Панкратова, он действительно замахнулся на полицейского газетой, потому что тот задерживал мирного участника протестной акции, и не обращал внимания на прибывших в сквер спортсменов, которые разгоняли протестующих, применяя к ним силу.

«С решением суда я не согласен, буду обжаловать его в областном суде, – рассказал он «Новой газете» после вынесения приговора. – Мне фактически не дали возможности защитить себя в последнем слове: оно было прервано. Считаю, что полиция во время протестов бездействовала: в частности, не стала вмешиваться, когда разгонять собравшихся начали неизвестные спортсмены. Судить надо их, а не меня».

Акции протеста в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, в каждой из которых приняли участие несколько тысяч горожан, продолжались с 13 по 18 мая 2019 года. Протестующие выражали несогласие с планами вырубить сквер ради строительства храма Святой Екатерины.