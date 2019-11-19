Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Московский городской суд отправил на новое рассмотрение дело Нины Масляевой – бухгалтера «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Из-за ошибок материалы в апреле вернули в прокуратуру, однако ведомство оспорило решение в Верховном суде.

Как сообщил ТАСС, дело рассмотрит новый состав судей московского Мещанского суда, где в октябре началось повторное рассмотрение материалов и по всем остальным фигурантам дела «Седьмой студии». Дело Масляевой выделили в отдельное производство, поскольку она единственная из обвиняемых, кто признал вину и пошел на сделку со следствием.

«Седьмая студия» – это независимая театральная компания, объединившая выпускников Школы-студии МХАТ с курса Серебренникова. Как некоммерческая организация она была учреждена режиссером Серебренниковым в 2011 году для реализации театрального проекта «Платформа», на которые правительство выделило около 216 миллионов рублей.

По версии обвинения, средства были обналичены, а больше половины, около 133 миллионов, похищены. При этом повторная экспертиза по делу оценила реальные затраты на постановки в большую сумму, чем выделил Минкульт. Из-за этого суд в августе вернул дело в прокуратуру, а с обвиняемых – помимо Серебренникова, это также директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее бывший гендиректор Юрий Итин – тогда сняли подписку о невыезде.