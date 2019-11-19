Вологодская полиция проверяет на неуважение к власти изображение главы Росгвардии с большими погонами и орденами

МВД Вологды проверяет на неуважение к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) посты местного активиста Алексея Груздева, на которого написали заявление из-за его комментариев о Росгвардии во «ВКонтакте» и репост изображения главы ведомства Виктора Золотова. Об этом Груздев рассказал «МБХ медиа».

Рапорт на активиста написал старший лейтенант полиции вологодского МВД. «Ознакомиться с делом не дали, но бегло разрешили посмотреть на скриншоты, которые сделаны с моей страницы», — рассказал активист.

Полиция проверяет в том числе репост фото Золотова, где он изображен с огромным количеством орденов и большими погонами, а также репост фото полицейского, который, как утверждала Baza, задерживал участницу московской акции 10 августа Дарью Сосновскую. По словам активиста, заявление на него написал некий Александр Карачунов, который до этого уже это делал.

Ранее на активиста написали заявление из-за постов с критикой президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу. Местный участковый отказался составлять протокол, но суд впоследствии отменил это решение.