Минюст обвинил обратившихся в ЕСПЧ жертв домашнего насилия в попытке «подорвать правовые механизмы»

Замминистра юстиции Михаил Гальперин в ответе Европейскому суду по правам человека назвал проблему домашнего насилия в России над женщинами «достаточно преувеличенной», объяснив это тем, что мужчины не жалуются, что их бьют женщины. Перевод выдержек из документа приводит газета «Коммерсант».

Всего в ЕСПЧ находится около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие и на бездействие властей по этому поводу. Из-за схожести нарушений суд объединил четыре из них, в том числе обращение Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, и попросил Россию оценить, предусматривают ли законы наказание за все формы издевательств в семье и есть ли в стране системная проблема с нарушениями прав женщин.

Согласно ответу замминистра Гальперина, домашнее насилие в России присутствует «как и в любой другой стране», однако «серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин достаточно преувеличены»: Россия «создала законодательную базу, эффективно решающую проблему домашнего насилия», необходимости в уточняющих поправках нет.

По его мнению, четыре женщины, чьи жалобы объединило ЕСПЧ, пытаются «неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России» и «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».

«Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях, – рассуждает Гальперин. –