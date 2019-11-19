В Кемерове ФСБ изъяла камеру и телефон у совершающего кругосветное путешествие блогера после интервью с якутским шаманом

В Кемерове в управлении ФСБ забрали камеру и телефон у блогера Антона Шангина, который отправился в кругосветное путешествие и записал интервью с якутским шаманом Александром Габышевым. Об этом сообщает издание «Ваш город».

Блогера вызвали в управление ФСБ для беседы, а технику изъяли «для изучения». Сейчас отрывок интервью доступен во «ВКонтакте», к полной версии на YouTube ограничен доступ.

Шангин отправился в кругосветное путешествие из Читы. Сначала он планировал совершить его за семь лет, но позже увеличил срок.

Габышев начал поход из Якутска в Москву в марте. В сентябре его задержали сотрудники ФСБ и доставили в Якутск на самолете, шамана обвинили в призывах к применению насилия к Путину (ст. 280 УК).

Адвокаты рассказывали, что по прибытии в Якутск следователь ФСБ, угрожая арестом, заставил Габышева записать видеообращение и согласиться на психолого-психиатрическую экспертизу, от которой он позже отказался. Следователь утверждал, что экспертиза признала шамана невменяемым, хотя в заключении об этом не говорилось.