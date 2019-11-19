Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов попытался покончить с собой

Петербургский историк Олег Соколов, арестованный по обвинению в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает Интерфакс.

«Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого», — сказал защитник.

По его словам, попытку суицида вовремя пресекли сотрудники МВД.

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова нашли в реке неподалеку от набережной Мойки, в его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет.В квартире Соколова обнаружили расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. По данным СМИ, перед убийством между парой произошла ссора.

После этого Соколова арестовали на два месяца, а СПбГУ уволил его «за аморальный поступок».