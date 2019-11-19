ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро за преследование по «болотному делу»

ЕСПЧ взыскал с России и Украины в общей сложности 24 тысячи евро в пользу лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева, осужденных по обвинению в организации «массовых беспорядков» на Болотной площади в 2012 году.

Оппозиционеры были заявителями акции 6 мая против фальсификаций на президентских выборах: после взятия ее участников в оцепление полицейскими произошли несколько столкновений и массовые задержания. Дело в отношении них возбудили в октябре после показа фильма «Анатомия протеста — 2» в эфире НТВ.

Тогда же Развозжаев попытался уехать на Украину, чтобы попросить у представительства ООН в Киеве политического убежища, однако там его похитили неизвестные и доставили в Россию. Следственный комитет тогда говорил о его явке с повинной. Позже Развозжаева заявил, что его силой доставили сотрудники спецслужб и что показания он дал под давлением.

Приговор оппозиционерам вынесли в июле 2014 года, им также вменяли подготовку аналогичных акций по всей стране: обоим дали по 4,5 года колонии общего режима, а Развозжаева также оштрафовали за незаконное пересечение границы. Впоследствии штраф отменили, однако срок им сокращать не стали: они вышли на свободу в 2017 году.

ЕСПЧ признал, что власти во время расследования нарушили их права на свободу собрания и собственность, а также отметил необосноваанное задержание и удаленость отбывания наказания. Россию обязали выплатить Удальцову 9 тысяч евро, а Развозжаеву 11 тысяч, с властей Украины в пользу последнего также взыскали 4 тысячи евро. При этом считать уголовное преследование «политически мотивированным» (ст. 18 Европейской конвенции) суд отказался.