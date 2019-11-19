Верховный суд Ингушетии отпустил под домашний арест экс-редактора «Фортанги», обвиняемого по делу о наркотиках

Верховный суд Ингушетии перевел под домашний арест бывшего редактора портала «Фортанга» Рашида Майсигова, обвиняемого в хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Об этом сообщили «Новой газете» в правозащитном центре «Мемориал».

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию адвоката Магомеда Аушева на продление ареста. Защитник отметил, что на суде не было представителей со стороны следствия. Прокурор просил оставить решение суда предыдущей инстанции о продлении ареста журналисту без изменений.

Майсигова задержали в июле. Он не признал своей вины и говорил, что во время личного досмотра силовики подбросили ему пакет с белым веществом, позже экспертиза установила, что это героин. Защитник рассказывал, что после задержания Майсигова пытали.