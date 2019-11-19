В Пензе погибли два пассажира автомобиля, провалившегося на парковке в яму с кипятком

В Пензе припаркованный у магазина автомобиль Lada Largus провалился под асфальт: яма заполнилась горячей водой и оба его пассажира умерли от ожогов. Об этом сообщило местное издание ProGorod58.

Инцидент произошел около 09:40 мск в микрорайоне Север у дома №37 на Аустрина: согласно комментариям очевидцев во «ВКонтакте», мужчинам удалось выбраться из машины, но после автомобиль их придавил и они провалились в кипяток.

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Автомобиль и тела погибших достали из ямы с помощью спасательного крана. Сама яма образовалась из-за размыва грунта, уточнили в ГИБДД. Следственный комитет расследует дело по статье о «причинении смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК). На место прибыли заместитель губернатора Дмитрий Семенов, а также мэр и глава города.