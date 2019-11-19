Госдума разрешила использовать нацистскую символику без целей пропаганды

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, разрешающий использовать символику Третьего рейха в учебно-просветительских целях, а также в СМИ и в произведениях искусства. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской предложили допустить их упоминание в таких случаях «при условии осуждения нацизма и экстремизма». Согласно пояснительной записке, МВД и суды «в последнее время... испытывают трудности» с применением закона из-за его формулировок: так, за последние 10 лет количество штрафов по статье увеличилось в 30 раз: с 54 до 1639 в 2018-м году.

Однако одобренная Госдумой версия также вызывала критику: в отзыве правительства высказывались сомнения, что «осуждение нацизма» может быть отчетливо выражено в художественных произведениях и что контекст при публикации свастики будет негативным лишь формально. В мониторинговом центре «Сова» отмечали, что поправки не прекратят преследование простых пользователей интернета: им придется доказывать, что кадр является произведением искусства.