В России начали исследовать медицинскую марихуану

В России проводятся исследования конопли и поиск каннабиоидов, которые при использовании в медицинских целях не вызывали бы тяжелых психозов и других побочных эффектов. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится», – сказал он, добавив, что пока они находятся на начальной стадии.

При курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил Брюн. Они «тяжелые шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека». Из-за этого легализации марихуаны не планируется.

Помимо этого, Брюн отметил, что в некоторых европейских странах, США и Канаде коноплю дают больным в хосписах, чтобы облегчить их уход из жизни. По его мнению, это «спорная история, а может быть, они ускоряют как раз исход».

В Англии ранее одобрили для использования в медицинских целях два препарата на основе каннабиса, которые используются для лечения эпилепсии и рассеянного склероза (Epidyolex и Sativex – Набиксимолс), рассказывала «Би-би-си». Клинические испытания показали, что раствор, содержащий каннабидиол, может снизить количество приступов у некоторых детей с эпилепсией до 40%.

Британское законодательство поменяли в прошлом году, чтобы позволить врачам назначать лекарства с каннабисом, но специалисты их прописывали очень редко. Многие врачи их не назначают, потому что большинство таких лекарств, в отличие от Epidyolex и Sativeх, не прошли исследования.

В Канаде легализовали марихуану в прошлом году. Канадские врачи могут прописывать каннабис для облегчения симптомов болезней, не поддающихся обычному медицинскому лечению. К ним относятся в том числе побочные эффекты от химиотерапии у больных раком, а также боли и мышечные спазмы у людей с рассеянным склерозом. На сайте правительства приводится также список побочных эффектов, которые могут появиться при использовании таких препаратов.