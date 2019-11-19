Песков: «Яндекс» обсуждал с Кремлем изменение структуры управления компанией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство «Яндекса» обсуждало с Кремлем, а не «согласовывало» будущие изменения в структуре управления компанией. Накануне он отрицал какое-либо вмешательство чиновников в их «корпоративные дела».

«Яндекс» 18 ноября после долгого обсуждения закона об «иностранном участии» в «значимых» IT-компаниях объявил о создании Фонда общественных интересов, который будет согласовывать консолидацию 10% и более акций в одних руках. Автор спорного законопроекта отозвал его в тот же день, а акции компании выросли более чем на 10%.

«Ведомости» сообщали, что гендиректор «Яндекса» Аракадий Волож на конференц-колле с инвесторами говорил, что решение приняли после консультаций с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства: «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства». В письме сотрудникам он пояснял, что изменения позволят в том числе «защитить интересы страны».

«Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может. Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования <..> Мы внимательно следим за процессами [в «Яндексе», но] не имеем никакого права в них вмешиваться», — комментировал Дмитрий Песков на состоявшемся накануне брифинге решение совета директоров «Яндекса».

«Абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем, чтобы получать, что называется из первых рук, позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства, но это никоим образом не является каким-то обусловленным согласованием», — уточнил пресс-секретарь президента 19 ноября (цитата по ТАСС).