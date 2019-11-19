«Матери против политических репрессий» передали в администрацию президента «письма отчаяния»

Родственники фигурантов политических дел, объединившиеся в начале ноября в организацию «Матери против политических репрессий», вышли к зданию администрации президента с обращением к президенту Владимиру Путину. Они потребовали соблюдения конституционных права своих детей и родственников на непредвзятое расследование их дел («московское дело», «пензенское дело», дело «Нового величия», дело запрещенной в России террористической организации«Хизб ут-Тахрир», дело Азата Мифтахова и другие).

В акции участвовали представители самых громких политических процессов в России: от «Нового величия» – мама Анны Павликовой Юлия, от дела запрещенной в России «Сети» – мама Андрея Чернова Татьяна, от «ростовского дела» – дедушка Яна Сидорова Владимир. От «московского дела» пришли сразу несколько родителей – папа нового фигуранта Андрея Баршая Михаил, мама Данилы Беглеца Людмила, мама освобожденного Даниила Конона Наталья, папа Сергея Фомина Владимир. За арестованного Александра Шестуна вышла его супруга Юлия и 83-летняя мама Зоя Семенова.

«Мы обращаемся к вам как к избранному президенту своей страны и как к гаранту наших конституционных прав согласно части 2 статьи 80 Конституции РФ. Требуем соблюдения конституционного права наших детей и родственников на непредвзятое, всестороннее профессиональное расследование с привлечением профильных и неангажированных экспертов. Также требуем принятия судами честного, правового, политически не мотивированного, адекватного решения», – зачитала обращение Юлия Виноградова, мать Павликовой.

Также подписавшие письмо родственники потребовали проверить работу Следственного комитета по данным политическим делам. Они попросили президента направить ходатайство в прокуратуру и президиум коллегии судей о проверке правомерности принятых судами решений по делам, «инициировать создание комиссии из депутатов и уважаемых общественных деятелей, включая представителей родственников фигурантов по наблюдению за ходом всех вышеуказанных дел и выявлению нарушений в ходе расследований судопроизводства с последующим наказанием всех виновных в неправомерных и неконституционных действиях».

«Уважаемый Владимир Владимирович, десятки матерей с окровавленными от репрессий сердцами обращаются к вам: услышьте нас»,

– дочитала обращение Юлия Шестун.

После того, как «матери против политических репрессий» отнесли обращение в приемную администрации президента, они встали в одиночные пикеты напротив здания.

Читайте также Материнское единство. В России просыпается грозная сила

Владимир Фомин ранее тем же утром пытался оставить обращение главе Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву. Тот взял дело его сына под личный контроль, при этом заметив, что Сергей Фомин «с точки зрения морали, крайне непорядочно поступил», имея в виду, что тот якобы использовал своего годовалого племянника на митинге 27 июля, чтобы пройти сквозь оцепление силовиков.

«На сегодняшний день единственным "доказательством" того, что Сергей взял ребенка, "чтобы выйти из оцепления", является не понятно кем смонтированный видеоролик, который показали на всех федеральных каналах. Более того, даже в том самом ролике мы видим Сергея с ребенком (это, кстати, его племянник Тема), родителей ребенка, но не видим никакого оцепления, ни одного полицейского – вообще ничего, что угрожало бы ребенку», – заявил в письме отец Сергея.

Сергей Фомин – последний обвиняемый по «московскому делу», которому вменяют исключительно 212-ю статью УК. Отец арестованного напомнил, что его сын не совершал ничего, что можно было бы классифицировать как массовые беспорядки.