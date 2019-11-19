Прокуратура Москвы предоставила чистые листы бумаги как доказательство ущерба от летних протестов. Ранее так сделало МВД

Прокуратура Москвы на заседании в Черемушкинском суде предоставила чистые листы бумаги в качестве доказательства по иску о взыскании 5 млн рублей с оппозиционеров из-за протестов 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади пояснил «МБХ медиа», что в материалах дела несколько пустых листов, которые суд принял в качестве доказательств.

Прокуроры просили рассматривать иск в закрытом режиме, объяснив это наличием в материалах дела личных данных росгвардейцев. Это ходатайство суд не рассмотрел. Представитель Ильи Яшина также заявил отвод прокурорам, но его не удовлетворили. Заседание перенесли на 9 декабря.

Прокуратура требовала взыскать с восьми ответчиков 2,5 млн рублей по иску из-за акции 27 июля и 2,4 млн рублей отдельно с Любови Соболь и Георгия Албурова из-за акции 3 августа. Свой иск она объяснила необходимостью компенсировать средства, потраченные государством для обеспечения безопасности во время акций, потому что во время них привлекались дополнительные силы.

Ранее МВД Москвы попросило приобщить пустые листы как доказательства по иску к организаторам акции 3 августа, защита против этого возражала. В итоге Симоновский суд дал представителю полиции время до 22 ноября сформулировать позицию по возражениям. Общая сумма по двум искам МВД составляет около 10 млн рублей.

До этого суд обязал инициаторов акции 27 июля заплатить 3,4 млн рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», владеющей рестораном «Армения» на Тверской улице. Также с организаторов акции 27 июля взыскали 53,7 тысячи рублей в пользу Московского метрополитена и 1,2 млн — в пользу «Мосгортранса».