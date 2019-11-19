После стрельбы в Благовещенске уволились директор колледжа и замминистра образования области

В приамурском городе Благовещенск уволился директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов, где на прошлой неделе 19-летний студент открыл огонь по сокурсникам. Об этом соощили источники ТАСС, Интерфакс и «Амур.инфо».

По данным изданий, также ушел в отставку заместитель министра образования Амурской области Олег Якутов, курировавший в региональном правительстве вопросы среднего и среднего профессионального образования. Оба, как отмечает Интерфакс, должны подать заявления 20 ноября.

Всего в результате нападения на колледж 14 ноября погибли два ученика, еще троих госпитализировали с ранениями. Следователи не раскрывали причин поступка, однако учащиеся в разговоре со СМИ связывали атаку с продолжительной травлей подростка. Из-за этого в СИЗО отправили охранника колледжа и владельца занимавшегося его охраной ЧОПа.

После инцидента Росгвардия объявила о проверке благовещенского ЧОПа, у которого в ходе расследования обнаружились массовые нарушения, а министр образования Амурской области Светлана Яковлева распорядилась создать службу для «решения конфликтов в детских коллективах».