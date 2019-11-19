Швеция прекратила дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в изнасиловании

Прокуратура Швеции прекратила расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, возбужденное против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в твиттере организации.

«Теперь нужно сосредоточиться на угрозе, которой Ассанж подвергается уже многие годы — преследование со стороны властей США», — заявила главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.

В Швеции Ассанжа подозревали в сексуальном изнасиловании двух женщин в 2010 году. Сам Ассанж обвинения отрицал и говорил, что таким образом его пытаются привлечь к ответственности за раскрытие международных секретных документов. Несмотря на то, что само дело закрыли в 2017 году из-за невозможности выдать Ассанжа до истечения срока давности преступления, его вновь возобновили в мае этого года по заявлению одной из потерпевших женщин.

Его выдачи у Великобритании также требуют США: в июне они направили властям Великобритании, где сейчас находится Ассанж, запрос на его экстрадицию. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозит 175 лет лишения свободы. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем.