Тюменский облсуд оставил в силе арест блогера за пост в ЖЖ о «русскоговорящей популяции»

Тюменский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда об административном аресте на 15 суток блогера Алексея Кунгурова.

Судья Андрей Глушко отклонил ходатайство адвоката Павла Руснакова о проведении повторной лингвистической экспертизы поста Кунгурова о «русской популяции». Он также отказался вызывать в суд самого Кунгурова, хотя на этом настаивали и сам блогер, и его защита.

В то же время суд согласился с доводами защиты о том, что срок содержания под стражей для Кунгурова стоит исчислять со дня его задержания. Таким образом, фактически блогер выйдет на свободу на день раньше срока, установленного судом первой инстанции.

Алексея Кунгурова задержали в Тюмени 11 ноября из-за опубликованного в Livejournal поста, в котором он нелестно отозвался о «русской популяции». Против него возбудили административное дело о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП). При задержании с Кунгуровым была его несовершеннолетняя дочь, которую также несколько часов продержали в полиции. 12 ноября Ленинский районный суд Тюмени приговорил блогера к 15 суткам административного ареста.

В 2016 году Кунгурова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения по статье об оправдании терроризма за опубликованные в «Живом журнале» рассуждения о российской спецоперации в Сирии. Он вышел на свободу в июне прошлого года.