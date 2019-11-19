The Moscow Times: африканские частные военные компании теряют контракты из-за «ЧВК Вагнера»

В африканских странах местные частные военные компании теряют контракты из-за российской «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

В частности, основатель частной военной компании Black Hawk

и бывший подполковник южноафриканской армии Дольф Дорфлинг, а также глава компании военной безопасности ОАМ Джон Гартнер проиграли контракты «ЧВК Вагнера» на работу в Мозамбике. Они признали, что их затраты выше, но они выразили сомнение в способности россиян работать в Мозамбике, так как те не знают местности и политики.

Гартнер сказал, что предложил пригласить в Мозамбик около 50 высококвалифицированных экспертов с оплатой от 15 тысяч до 25 тысяч долларов США на человека в месяц. Официальной информации о том, сколько платят бойцам «ЧВК Вагнера», нет. Представитель группы Евгений Шабаев, заявил, что в среднем боец низкого ранга получает от 120 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц (1,8 тысяч – 4,7 тысяч долларов).

Источники The Moscow Times утверждают, что, помимо этого, после неудачных военных операций в Мозамбике возросло напряжение между бойцами «ЧВК Вагнера» и вооруженными силами страны. Один солдат рассказал изданию, что они почти прекратили патрулирование вместе.

«Это деньги и политика, было ясно, что мы не можем конкурировать с "ЧВК Вагнер", – сказал Гартнер, – но теперь у них там проблемы». «Как только Мозамбик поймет, что "ЧВК Вагнера" не сможет выполнять эту работу в одиночку, мы снова будем востребованы», – отметил Дорфлинг.

В конце октября издание Carta de Moçambique со ссылкой на источники сообщило, что в Мозамбике несколько дней назад погибли пятеро бойцов из «ЧВК Вагнера». Российское посольство заявило, что ему ничего неизвестно о гибели россиян на севере страны.

Bloomberg в расследовании о работе «ЧВК Вагнера» рассказывал, что в Мозамбике наемники помогают правительству страны бороться с повстанцами-исламистами. Весной министр обороны страны просил у российского коллеги Сергея Шойгу предоставить «группу российских военных советников» — в таком статусе, как сообщали СМИ, наемники приезжали в том числе в ЦАР.