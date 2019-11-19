Законопроект о признании «иностранными агентами» физлиц прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект, который позволит признавать иностранными агентами физических лиц, сообщила пресс-служба нижней палаты. Его поддержали 337 депутатов, один воздержался, проголосовавших «против» не было.

Хотя сам проект внесли еще в 2017-м году, а первое чтение прошло в январе 2018-го, к его обсуждению вернулись после летних протестов в Москве. К обсуждению во втором чтении в инициативу внесли ряд поправок: «иностранным агентом» могут признать как граждан, так и иностранцев, которые «распространяют» материалы СМИ из реестра «иноагентов» и сами получают деньги из иностранных источников.

Статус «иноагента» грозит также и тем, кто помогал создавать контент для таких СМИ. С момента создания реестра в 2017 году там оказались девять редакций: это «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и его подразделения. Физлица-иноагенты будут обязаны регулярно отчитываться об иностранном финансировании, а СМИ-«иноагенты» зарегистрироваться в России и упоминать в публикациях о своем статусе — указывать его нужно будет и при цитировании их материалов.

Депутаты, в том числе глава профильного комитета Леонид Левин, заверяли, что поправки коснутся только журналистов СМИ-«иноагентов», пишущих на общественно-политические темы, и не затронут блогеров и публицистов. При этом указаний на это в самом документе нет. Ранее в Думе при расследовании «иностранного вмешательства» во время выборов в Мосгордуму также говорили о нарушениях у «Медузы», «МБХ медиа» и Deutsche Welle.