Суд в Москве отменил первый штраф по статье о «фейк-ньюс»

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда о штрафе в 200 тысяч рублей для издательского дома «Момент истины» по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом сообщил ТАСС адвокат Федор Трусов.

«Момент истины» получил первый штраф по этой статье после ее вступления в силу весной. Дело направили на новое рассмотрение в участок мирового судьи. Мотив отмены решения — ненадлежащее извещение представителей издания о заседании в суде первой инстанции.

«Мы воспринимаем это решение как оправдательное», — заявил адвокат. Рассмотрение жалобы на штраф в 60 тысяч рублей главному редактору ИД Евгению Гнеушеву назначили на 21 ноября.

Гнеушева и «Момент истины» оштрафовали в октябре. В августе Генпрокуратура требовала заблокировать на YouTube и на сайте ИД несколько видео, среди них — удаленная запись с названием «Срочно! В России готовится революция. Андрей Караулов назвал точную дату Майдана в РФ 2019 год». Согласно сохранившемуся превью ролика, речь в выступлении ведущего программы «Момент истины» Андрея Караулова шла о задержаниях на акциях протеста по выборам в Мосгордуму.