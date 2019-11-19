Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор поручительств за фигуранта «московского дела» Андрея Баршая

Проректор по безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Юрков пригрозил отчислением студентам, собирающим поручительства за арестованного фигуранта «московского дела» Андрея Баршая. Письмо проректора опубликовала Инициативная группа студентов МГТУ во «ВКонтакте», на него обратили внимание «Открытые медиа».

В письме говорится, что обстоятельства дела Баршая говорят о политическом контексте сбора подписей за него, а формат и причина мероприятия в университете «имеют своей целью выразить свое несогласие с действующими принципами функционирования органов государственной̆ власти». Помимо этого, Юрков считает, что сбор поручительств направлен на формирование «определенных общественно-политических убеждений» у студентов, в том числе несовершеннолетних.

Юрков подтвердил «Открытым медиа» подлинность письма и заявил, что, по его мнению, «московское дело» не является общественно важным, а также попросил не считать письмо проявлением репрессивной политики в МГТУ. «Есть законодательство, в соответствии с которым работает вуз. <...> Когда вопрос касается функционирования госинститутов и власти, любые действия в этом направлении — это политика. В интернете — ради бога, пишите, никто вам не запрещает, это их личное право», — сказал он.

Юрков отметил, что если студенты продолжат сбор подписей за Баршая, то их действительно могут отчислить. «Они взрослые люди, они сами принимают решение», — добавил он.

При этом студенты в комментарии к письму Юркова во «Вконтакте» заявили, что они не занимаются политической деятельностью, собирая подписи за Баршая: «По нашему мнению, за тот поступок, что он совершил, бесчеловечно давать реальный срок<...>. Мы даем человеку возможность сделать выбор: подписать или не подписать поручительство, на этом все. Ни о какой политике нет речи».

Баршая задержали в октябре, сейчас он арестован по обвинению в применении насилия, не опасного для здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, Баршай, находясь на улице Рождественка на акции 27 июля около шести часов вечера, умышленно «разбежался, сгруппировался, прижав руки к своему телу и с разбега прыгнул на сержанта полиции Козлова» и нанес ему плечом удар в спину.