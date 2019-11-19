Суд в Мордовии снова отказал в УДО пожизненно осужденному экс-милиционеру Стаховцеву

Зубово-Полянский районный суд Мордовии отказался освободить условно-досрочно 74-летнего бывшего иркутского милиционера Павла Стаховцева, приговоренного к пожизненному сроку. Об этом сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Суд согласился с позицией прокуратуры и администрации исправительной колонии №1, просивших не удовлетворять ходатайство Стаховцева об УДО. Сам он выступил на заседании по видеоконференцсвязи.

«Мы будем обжаловать это решение в Верховный суд республики», — заявил сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Сергей Муханов.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объяснил в своем телеграм-канале, что закон дает право приговоренному к пожизненному заключению, отбывшему 25 лет наказания, обратиться с ходатайством об УДО, в случае отказа он может сделать это вновь через три года. Случаи реального применения этой нормы неизвестны. Однажды суд удовлетворил ходатайство такого заключенного, но впоследствии решение оспорила прокуратура, и его отменили.

Стаховцева в 1989 году заподозрили в создании банды, совершавшей разбои и убийства, впоследствии его приговорили к расстрелу. В 1994 году Стаховцева помиловал Борис Ельцин, занимавший тогда должность президента, и наказание изменили на пожизненное заключение. Сам бывший милиционер заявляет о своей невиновности и утверждает, что его подставили коллеги из-за расследования коррупции в иркутской милиции.

В 2016 году Стаховцев подавал прошение об УДО, но ему отказали. В сентябре он объявлял голодовку до тех пор, пока колония, где он отбывает наказание, не отправит его новое прошение об условно-досрочном освобождении.